Tiroler Dominik Berger wird neuer Generalsekretär der Jungen ÖVP

Wien – Die Junge ÖVP bekommt einen neuen Generalsekretär: Dominik Berger löst am 1. Jänner Sabine Hanger ab. Der 27-jährige Tiroler war in mehreren politischen Büros tätig, zuletzt als Pressesprecher von Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm, die auch Bundesobfrau der JVP ist. Er sieht die Jugendorganisation der Volkspartei, wie es in einer Aussendung hieß, als „treibende Kraft der österreichischen Innenpolitik”.