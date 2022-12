18-jährige Flachgauerin starb nach Verkehrsunfall in Oberösterreich

Salzburg – Eine 18-Jährige aus dem Flachgau ist Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Lengau (Bezirk Braunau) ums Leben gekommen. Die Frau kam um 14.15 Uhr auf der Baier Straße (L1044) mit ihrem Pkw in einer abschüssigen Rechtskurve auf der Schneefahrbahn ins Schleudern und prallte frontal in das entgegenkommende Auto eines 39-Jährigen. Sie wurde so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb, berichtete die oö. Polizei. Der 39-Jährige wurde ins Spital geflogen. (APA)