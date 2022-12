Zwei schwere Zusammenstöße auf Söldener Pisten binnen kürzester Zeit

Bei zwei Skiunfällen wurden am Samstag zwei Deutsche verletzt. In beiden Fällen kam es zu Zusammenstößen auf der Piste. Die Unfälle ereigneten sich innerhalb von 20 Minuten.

Sölden – Alle Hände voll zu tun hatte die Pistenrettung am Samstag in Sölden. Binnen von nur 20 Minuten ereigneten sich zwei Zusammenstöße, bei denen zwei Deutsche verletzt wurden.

Gegen 11.30 Uhr kam es auf der roten Piste Nummer 4 am Gaislachkogel zum Zusammenprall zwischen einem 47-jährigen Deutschen und einer unbekannten Person, wobei der Deutsche stürzte. Nachdem er keine Schmerzen verspürte, setzten beide Skifahrer ihre Fahrt fort.

Weil er dann aber doch einen Schmerz im linken Bein spürte, suchte der Deutsche selbstständig die Pistenrettung auf. Nach der Erstversorgung wurde er dann zu einem Arzt in Sölden gebracht. Da sich der Skifahrer weder an den Unfallhergang noch an die Person mit welcher er zusammenprallte erinnern konnte, sucht die Polizei Sölden nach etwaigen Zeugen (Tel. 059133/7108).