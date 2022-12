Song Contest: Ukraine schickt Elektropop-Duo nach Liverpool

Die nationale Vorauswahl war in einem Luftschutzbunker abgehalten worden. Die Formation Tvorchi setzte sich durch und wird im englichen Liverpool am nächsten Song Contest teilnehmen.

Wien/Kiew (Kyjiw) – Titelverteidiger Ukraine wird beim 67. Song Contest vom Elektropop-Duo Tvorchi verteten. Die Formation um den Producer Andrew Hutsuliak und den Sänger Jeffery Augustus Kenny aus dem westukrainischen Ternopil setzte sich am Samstagabend mit dem englischsprachigen Song "Heart of Steel" im Publikumsvotum gegen neun Konkurrenten durch, meldet die Nachrichtenagentur Ukrinform. Die nationale Vorauswahl war in einem Luftschutzbunker abgehalten worden.