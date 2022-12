„Häufigster Fehler ist die vermeintliche Unsterblichkeit“

Innsbruck –„Wenn ein Unternehmer mit 70 Jahren die Nachfolge noch nicht geregelt hat, hat er mit 60 Jahren begonnen, das Unternehmen zu zerstören“, sagt Markus Weishaupt, Autor und Berater für Familienunternehmen. „Der häufigste Fehler in Familienbetrieben ist die vermeintliche Unsterblichkeit der Seniorengeneration“, so Weishaupt. So fühlten sich noch 90-jährige Patriarchen in Betrieben unersetzlich. In 36 wahren Geschichten beschreibt Weishaupt in seinem Buch „Erfolgreich trotz Familie“, wie es und was in Familienunternehmen nicht laufen sollte. Der Untertitel lautet deshalb auch „Wie Sie gravierende Fehler in Familienunternehmen vermeiden und Generationen überstehen“.