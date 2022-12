Das „Ö3-Weihnachtswunder" ist heuer zu Gast in Bregenz – mit Sarah Connor & Co.

Bregenz – Die Ö3-Spendenaktion „Weihnachtswunder" macht in diesem Jahr Station in Bregenz. Von 19. bis 24. Dezember wird aus einer gläsernen „Wunschhütte" am Kornmarktplatz gesendet, gegen eine Spende werden Musikwünsche erfüllt. 2021 kamen beim „Ö3-Weihnachtswunder" mehr als 3,9 Millionen Euro zusammen. Das Spendengeld wird über den „Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds" zur unmittelbaren Hilfe für Familien in akuten Notlagen in Österreich verwendet.