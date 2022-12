Fehlstart gegen Saudi Arabien bis Final-Drama: Das war Argentiniens Weg zum Titelgewinn

Argentiniens Fußball-Nationalteam hat sich am Sonntag in Lusail (Katar) mit einem 4:2 im Elfmeterschießen (3:3,2:2,2:0) gegen Frankreich den dritten WM-Titel gesichert. Nach einem Fehlstart gegen Außenseiter Saudi-Arabien durfte sich Superstar Lionel Messi doch noch über die Krönung seiner Karriere freuen.

Argentinien - Saudi-Arabien 1:2, Gruppe C:

Argentinien ist nach 36 Spielen ohne Niederlage als einer der Favoriten angereist, erlebt aber einen Alptraum. Die erste Halbzeit verläuft noch nach Plan, Superstar Lionel Messi sorgt per Elfmeter in der 10. Minute für die Führung. Mit einem Doppelschlag kurz nach der Pause schockt der krasse Außenseiter den Favoriten.

Argentinien - Mexiko 2:0, Gruppe D:

Teamchef Lionel Scaloni stellt seine Elf an fünf Positionen um, ohne zu glänzen kämpft sich Argentinien ins Turnier zurück. Erst nach gut einer Stunde ist es wieder Messi, der gegen die extrem defensiven Mexikaner zur Führung trifft. Enzo Fernandez besiegelt den Sieg in der 87. Minute. Die "Albiceleste" hat den Aufstieg damit wieder in der eigenen Hand.

Argentinien - Polen 2:0, Gruppe D:

Mit der bisher besten Turnierleistung steigt Argentinien noch sicher ins Achtelfinale auf. Alexis Mac Allister und Julian Alvarez sorgen für ein hochverdientes 2:0 gegen Polen und den Gruppensieg, womit die Südamerikaner Titelverteidiger Frankreich im Achtelfinale aus dem Weg gehen.

Argentinien - Australien 2:1, Achtelfinale:

Messi bringt Argentinien in seinem 1.000 Pflichtspiel als Profi in Führung und zieht mit seinem neunten WM-Tor mit Diego Maradona gleich. Alvarez trifft zum 2:0, ehe im Finish Fernandez mit einem Eigentor noch für Spannung sorgt.

Argentinien - Niederlande 4:3 im Elfmeterschießen, Viertelfinale:

Argentinien sieht in einer Partie mit vielen Gehässigkeiten auf beiden Seiten schon wie der sichere Sieger aus. Nahuel Molina nach genialem Messi-Pass und der Superstar selbst per Foulelfmeter bringen die Blau-Weißen 2:0 voran, der eingewechselte Wout Weghorst schießt das Spiel aber mit der letzten Aktion in die Verlängerung.

Im Elfmeterschießen pariert Torhüter Emiliano Martinez die ersten zwei Versuche der Niederländer, während Messi und Leandro Paredes treffen. Doch das Oranje-Team kommt zurück, mit dem zehnten Elfmeter sendet Lautaro Martinez sein Team ins Halbfinale.

Argentinien - Kroatien 3:0, Halbfinale:

Das Sturm-Duo Messi und Álvarez nimmt die bisher so stabilen Kroaten auseinander. Messi, der mit seinem 25. WM-Spiel den Rekord von Lothar Matthäus einstellt, trifft mit einem Elfmeter nach Foul an Alvarez.

Fünf Minuten später vollendet Álvarez ein Solo aus der eigenen Hälfte zum 2:0. Der 22-Jährige sorgte nach toller Messi-Vorarbeit auch für den Endstand. Argentinien hat damit auch sein sechstes WM-Halbfinale gewonnen.

Argentinien - Frankreich 4:2 i.E. (3:3 n.V., 2:2, 2:0)

In einem packenden Finalspiel liegt Argentinien bis zur 80. Minute durch einen Elfmeter von Lionel Messi, der mit seinem 26. WM-Spiel nun alleiniger Rekordspieler ist, und einem perfekt abgeschlossenen Konter von Angel di Maria verdient mit 2:0 in Führung. Diese egalisiert Kylian Mbappe für die bis dahin schwachen Franzosen mit einem Doppelpack in nicht einmal zwei Minuten. In der Verlängerung trafen abermals Messi und Mbappe, ehe die "Albiceleste" im Elfmeterschießen den dritten WM-Titel auf dramatische Weise sicherstellte.

