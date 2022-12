Auto prallte in Telfs frontal gegen Moped: 50-Jähriger schwer verletzt

Telfs – Eine Frontalkollision in Telfs forderte am Sonntag einen Schwerverletzten. Ein 61-Jähriger fuhr gegen 13.15 Uhr mit seinem Auto auf der Saglstraße Richtung Süden. An der Kreuzung mit der Gemeindestraße Am Kreuzacker wurde der Mann laut Polizei von der tief stehenden Sonne geblendet und übersah dadurch einen 50-Jährigen, der gerade mit seinem Moped vom Kreuzacker in die Saglstraße eingebogen war.