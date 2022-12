Schöne Bescherung: Siebenfach-Jackpot wurde zweimal geknackt

Die „sechs Richtigen“ wurden je einmal in Niederösterreich und im Burgenland getippt. Die zwei glücklichen Gewinner dürfen sich über jeweils fünf Millionen Euro freuen.

Wien ‒ Auch der dritte Siebenfachjackpot in den mehr als 36 Jahren Lotto-Geschichte in Österreich ist geknackt: Zwei Spielteilnehmer beendeten mit ihren Sechsern am Sonntagabend diese nicht alltägliche Jackpot-Serie. Sie erhalten jeweils exakt 5.199.031,70 Euro, wie die Österreichischen Lotterien mitteilten. Die Gewinner kommen aus Niederösterreich und dem Burgenland.