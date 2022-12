Snowboarder prallte gegen Skifahrer: 55-Jähriger in Sölden verletzt

Sölden – Ein Skifahrer wurde am Sonntagnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Snowboarder in Sölden verletzt. Der 55-Jährige fuhr mit seiner Tochter auf der schwarzen Piste Nr. 7, der Gaislachkogel-Abfahrt Richtung Osten ab. Am linken Pistenrand machten sie Halt, um eine kurze Pause einzulegen.