90 Prozent gehen früher in Pension, Experte Marin kritisiert System

Vor gut zwei Wochen hat die Alterssicherungskommission in ihrem Bericht festgestellt, dass die Staatsausgaben für Pensionen von heuer 26 Milliarden auf fast 38 Milliarden im Jahr 2027 steigen werden. Der Aufschrei hielt sich in Grenzen, warum?

Bernd Marin: In Österreich gibt es ängstliches Desinteresse aller, nicht nur der Regierung, an nötigen Reformen. Vor einem Jahr ist der Chef der Kommission, Walter Pöltner, aus Protest gegen die Pensionspolitik zurückgetreten. In vielen EU-Ländern hätte das politische Beben und eine Regierungskrise ausgelöst. In Österreich ist die Spitze der Kommission bis heute nicht einmal nachbesetzt worden.