„Letzte Generation" blockiert Haller Straße: „Ignorieren der Klimakrise muss aufhören"

Am dritten Montag in Folge sorgte eine Protestaktion der „Letzten Generation" für eine Blockade im Innsbrucker Frühverkehr: Die Aktivisten waren dieses Mal auf der Haller Straße im Stadtteil Saggen aktiv.

„Wir müssen einfach auf die Dringlichkeit der Klimakrise aufmerksam machen. Es ist zum Verzweifeln, dass trotz vieler wichtiger Aktionen, die bereits durchgeführt wurden, immer noch nichts passiert", so Katharina Geistlinger von der „Letzten Generation" gegenüber TT.com. Sie kündigte im Gespräch weitere Aktionen der Gruppe an.

Die Physikerin und Mutter von drei Kindern kann nicht verstehen, „warum wir sehenden Auges in eine Katastrophe rasen. Ich habe drei Kinder. Ich schäme mich jeden Tag für die Klimahölle, in der sie einmal leben werden müssen. Jede neue Öl- und Gasbohrung zerstört ihre Zukunft. Und was ist so schwer daran, Tempo 100 auf der Autobahn einzuführen? Allein diese einfache Schutzmaßnahme würde – ganz ohne Kosten – fast eine halbe Million Tonnen CO2 im Jahr sparen. Warum schafft es diese Regierung nicht, wenigstens das hinzubekommen?”