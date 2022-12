„Wie es euch gefällt“: Liebesrausch im schillernden Vorhang-Wald

Wien – „Ich bitte Sie, Frauen, Männer, Nicht-Binäre, an dem Stück so viel zu mögen, wie Sie Lust haben. Und ich bitte Sie, dass Sie sich zusammen mit den Menschen und den Wesen ihrer Wahl amüsieren.“

Leicht verändert und doch ganz im Sinne William Shakespeares richtet Nina Siewert als Rosalinde (oder doch Ganymed?) diese epilogischen Worte an ein Premierenpublikum im Wiener Burgtheater, das am vorgestrigen Samstagabend über zwei drei viertel Stunden lang von einer fulminanten Interpretation der Komödie „Wie es euch gefällt“ unterhalten wurde.

Zudem setzt Lanik vielfach auf präziseste Kleinszenen: Umrahmt von weiß oder pink leuchtenden Neonrahmen holt das Schlaglicht immer wieder Zweier- oder Dreiergrüppchen aus dem Bühnenschwarz, die in die rechtschaffen komplizierte Geschichte hineinbegleiten: vom diktatorischen Herrscher Frederick, dessen in den Ardenner Wald verbannten herzöglichen Bruder samt Tochter Rosalinde, die als Mann in den Wald flieht, von Orlando, der sich in diese Tochter verliebt, von Touchstone, dem Hofnarren, vernarrt in das Bauernmädchen Audrey, Orlandos Schwester Olivia, die Fredericks Tochter Celia begehrt, bis hin zum einfachen Schäfervolk.