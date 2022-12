Große Kleine, Elferkiller und Premiere: Das waren die Tops und Flops der WM in Katar

Tops und Flops der WM-Endrunde in Katar – vom Aufstand der vermeintlichen Zwerge aus Afrika und Asien zum Scheitern der Deutschen und den Tränen von Portugals Superstar Cristiano Ronaldo.

Die „Löwen vom Atlas“ haben sich in Katar zu einer der größten Sensationen in der WM-Geschichte gemausert. Auf der Rechnung hatte den 22. der FIFA-Weltrangliste trotz Stars wie Achraf Hakimi oder Hakim Ziyech niemand, obendrein übernahm Walid Regragui erst Ende August das Teamchef-Amt.

Die kleine Nation von der ­Adria hat keine vier Millionen Einwohner und ist dennoch Fixbestandteil der Fußball-Weltspitze. Das hat der Vizeweltmeister von 2018 auch in Katar wieder bewiesen.

Kroatiens Schlussmann Dominik Livakovic entpuppte sich in den K.-o.-Spielen als Elfmeterkiller.

Erstmals in der Geschichte einer Männer-WM pfiff mit der 38-jährigen Französin eine Frau eine Partie. Es war das entscheidende Gruppenspiel zwischen Deutschland und Costa Rica.

Bei der zweiten WM-Austragung in Asien war der asiatische Fußballverband erstmals in der Geschichte mit drei Nationalmannschaften im Achtelfinale vertreten. Das sind so viele wie bei den vergangenen vier Turnieren insgesamt.