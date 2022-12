Jugendliche machten mit gestohlenem Auto in Innsbruck Spritztour

Innsbruck – Vier Jugendliche nahm die Innsbrucker Polizei in der Nacht auf Montag vorübergehend fest, weil sie sie in einem gestohlenen Auto erwischte. Zuvor hatte der Besitzer Anzeige erstattet, weil sein am Stadlweg geparktes Auto nicht mehr vor Ort war. Der Fahrzeugschlüssel befand sich laut Polizei beim Fahrzeug.