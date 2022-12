Stadt Innsbruck schafft mehr Platz für die Feuerwehr der Zukunft

Innsbruck – Branddirektor Helmut Hager sprach von einem „sehr guten Tag“, vom Startschuss für ein „lange gewünschtes Projekt“: Gestern erfolgte nämlich der Spatenstich für umfangreiche Erweiterungsarbeiten an der Hauptfeuerwache in der Innsbrucker Hunoldstraße.

Direkt an den Bestand anschließend entsteht (süd-)westlich, also „sillseitig“, ein dreigeschoßiger Zubau als Verwaltungsgebäude: Auf 870 m2 Nettonutzfläche finden u. a. ein Schulungsraum, die Branddirektion, der Portier, Büros und Nebenräume Platz. Das Dach des Passivhauses wird mit Photovoltaik-Paneelen belegt, geheizt wird per Luftwärmepumpe.