Traditionelles Weihnachtskonzert: Die frohe Botschaft verkündet

Mit Hochspannung öffnete man am vergangenen 4. Adventwochenende im Konservatorium und in der Spitalskirche in Innsbruck das letzte Türchen und es offenbarte sich gar Wunderbares, selten Gehörtes. Franz Gratl vom Landesmuseum Ferdinandeum und Karlheinz Siessl haben einmal mehr Archive durchstöbert und wahre Kleinode ausgegraben.