Die Außerferner Zeitungszusteller hochleben lassen

Reutte – Die Herstellung einer Zeitung ist ein durchaus komplexer Vorgang und findet ihren Abschluss in der Zustellung an die Haushalte. Denn ein Großteil der Leser und Leserinnen möchte ihre TT weiterhin „be-greifen“. Das Haptische, das Produkt in Händen vermittelt ein besonderes Gefühl und das kann für sie ein digitaler Nutzen nicht ersetzen. Deshalb sind in Tirol jede Nacht Zustell-Lkw mit bis zu 70.000 TT-Exemplaren auf dem Weg, die an Verteilerpunkten noch einmal aufgesplittet werden. Hier kommen die Zusteller der Tirol Logistik ins Spiel, die diverse Produkte, vor allem aber die Tiroler Tageszeitung, bis sechs Uhr Früh zu den Abonnenten bringen.