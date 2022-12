Verstärkung für das Ranger-Team im Nationalpark

Matrei i. O. – Im Nationalpark Hohe Tauern sind nicht nur hauptberufliche Ranger in der Gästebetreuung beschäftigt. Auch die so genannten „Senior Ranger“, die auf selbstständiger Basis arbeiten, sind Teil des Betreuungsteams. Seit Kurzem dürfen sich Hedi Mayr-Hassler, Anton Presslaber und Petra Heinz-Prugger zu dieser Gruppe zählen. Sie haben ihre Ausbildung abgeschlossen und wurden im Nationalparkzentrum in Matrei willkommen geheißen. Landesrat René Zumtobel, der in der neuen Regierung für Nationalpark-Angelegenheiten zuständig ist, gratulierte den drei Neuen.