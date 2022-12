Erstmals in Tirol: Öffis fahren in Silvesternacht kostenlos

Innsbruck – Wer am 31. Dezember in Tirol mit den Öffis zur Silvesterparty fährt, muss heuer erstmalig nichts bezahlen – zumindest ab 20 Uhr. Wie das Land mitteilte, stehen alle Bus- und Bahnlinien des VVT kostenlos zur Verfügung. „Das ist ein Novum in Tirol und es freut mich außerordentlich. Ich sage ganz klar: Silvester das Auto lieber stehen lassen und sich gemütlich in Bahn oder Bus nach Hause chauffieren lassen“, sagt Mobilitätslandesrat René Zumtobel.

Kostenlos genutzt werden können alle Nachtverbindungen des VVT im Nahverkehr (S-Bahnen, Regiobusse, Nightliner-Linien) sowie das Angebot der IVB in Innsbruck, jeweils in der Zeit von Samstag, 31. Dezember 2022, ab 20 Uhr, bis Sonntag, 1. Jänner 2023 bis 5 Uhr. „In der Silvesternacht werden die Kapazitäten bei den Nachtzügen erweitert. Alle S-Bahnen werden als Doppelgarnituren geführt und bieten damit zusätzliche 2200 Sitzplätze“, erläuterte Zumtobel. Von dem Gratis-Angebot ausgenommen sind alle Fernverkehrszüge.

Seit Juli 2021 fahren alle Tiroler Nightliner ins Ober- und Unterland zur gleichen Zeit am Innsbrucker Hauptbahnhof ab. So können Gruppen – unabhängig davon, wohin die einzelnen wollen – gemeinsam zum Hauptbahnhof aufbrechen. „Es gibt in den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag sowie vor Feiertagen die ganze Nacht über stündliche Verbindungen von Innsbruck ins Ober- und Unterland mit der Nacht S-Bahn“, erklärt VVT-Geschäftsführer Alexander Jug. Außerdem fahren die Nightliner-Linien der Regiobusse und die Nightliner in Innsbruck Stadt. „Alle treffen sich um 1 Uhr und 3 Uhr am Innsbrucker Hauptbahnhof und fahren zeitgleich in alle Richtungen davon“, sagt Jug.