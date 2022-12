MPreis knackt erstmals die Umsatzmilliarde

Das vergangene Geschäftsjahr war aber auch durch die Auswirkungen der Krisen geprägt, so das Unternehmen. Vor allem die hohen Kosten im Bereich der Energie und generell die stark erhöhten Einkaufspreise seien stark zu spüren gewesen. So seien Mehrkosten von 16 Mio. Euro zu stemmen gewesen.

Insgesamt 50 Mio. Euro investierte MPreis 2022 in Nachhaltigkeit. Darin sind auch Instandhaltung, Sanierungen, Umbauten, Automatisierung in den Produktionen und IT-Neuerungen enthalten. Gleichzeitig investierte MPreis in neue Standorte und Zukunftsprojekte wie die Wasserstoffanlage in Völs. „Wir sehen im Wasserstoff die Zukunft und eine notwendige Technologie für eine echte Energiewende“, so Martina Dutzler aus der MPreis-Geschäftsleitung. Damit würden unter anderem die Backöfen der MPreis-Brotfabrik betrieben. Geplant ist auch, die Lkw-Flotte nach und nach auf Wasserstoff-Antrieb umzustellen. Zudem wurden bestehende Märkte des Lebensmittelhändlers heuer kernsaniert und wiedereröffnet. Neu eröffnet wurden sieben Märkte mit über 4681 Quadratmetern Verkaufsfläche.