Neuer Chef: IHS stellt die Weichen für Holger Bonin

Wien – Franz Fischler, Präsident des Instituts für Höhere Studien (IHS), zeigt sich erleichtert. Die Zeit des Interregnums könnte im ersten Quartal 2023 beendet sein. Das IHS-Kuratorium hat einstimmig beschlossen, mit dem bekannten deutschen Ökonomen Univ.-Prof. Holger Bonin Verhandlungen über die Neubesetzung der wissenschaftlichen Leitung am IHS aufzunehmen.

Nach dem Wechsel des früheren IHS-Direktors Martin Kocher in die Bundesregierung wartet die sozialwissenschaftliche Forschungseinrichtung (Ökonomie, Soziologie und Politikwissenschaft) auf einen Nachfolger.

Entstanden ist das Vakuum durch den neoliberalen Ökonomen Lars Feld, der in letzter Minute dem IHS eine Absage erteilt hatte. Als dann auch noch der Zweitgereihte, Guntram Wolff, absagte, entschied sich das IHS-Kuratorium für eine Neuausschreibung. Klaus Neusser übernahm bislang die interimistische Leitung des IHS.

Bonin ist aktuell Forschungsdirektor des IZA (Institute of Labour Economics) in Bonn und lehrt als Professor für Volkswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik an der Universität Kassel.