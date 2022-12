Gemeinderat votierte einstimmig für neuen Bahnhof Fritzens-Wattens

Wattens, Fritzens – In seiner jüngsten Sitzung hat der Wattener Gemeinderat einstimmig den Realisierungsvertrag für die umfassende Neugestaltung des Bahnhofs Fritzens-Wattens beschlossen. Für den Start des zentralen Vorhabens sei die Zustimmung von Wattens und Fritzens als Vertragspartner von ÖBB und Land Tirol nötig, erklärt BM Lukas Schmied. „Es ist höchst an der Zeit, das Projekt umzusetzen, auch wenn es zu einer Kostensteigerung gekommen ist.“

Wie berichtet, rechnen die ÖBB nun mit einem Gesamtvolumen von ca. 94 Mio. Euro, gegenüber einer ersten, noch sehr groben Kostenschätzung von 58 Mio. Euro. Auch wenn die ÖBB den größten Teil (Eisenbahntechnik) allein tragen, hat sich auch der Gemeindeanteil auf ca. 4,5 Mio. Euro fast verdoppelt. Daher sei man im Planungsverband Wattens und Umgebung so verblieben, „dass wir gemeinsam mit dem Land verhandeln, um das bestmögliche Ergebnis für die Gemeinden zu erzielen“, so Schmied. Wattens habe sich nun jedenfalls zu seinem Anteil bekannt, „unabhängig davon, was in diesen Verhandlungen noch gelingt“.