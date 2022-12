Die gute Geschichte: Nach Flucht aus Syrien endlich angekommen

Innsbruck – Ahmed, der eigentlich anders heißt, aber anonym bleiben möchte, wurde in einem syrischen Dorf geboren. Dort lebte er mit seinen Eltern und Geschwistern, als 2011 der Krieg ausbrach. Damals war Ahmed zwölf Jahre alt. Ohne seine Familie floh er in den Libanon, wo er eine Ausbildung zum Koch abschloss. Doch auch hier konnte er nicht bleiben und so durchquerte der junge Mann zu Fuß und wieder alleine die Türkei, Bulgarien und Rumänien. In Ungarn schließlich bot ihm jemand an, ihn mit dem Auto nach Österreich zu bringen. Er stimmte zu und bezahlte die Fahrt mit seinen gesamten Ersparnissen.