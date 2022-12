Grippewelle und Packerl für Gefängnis: „Tirol Live“ um 18 Uhr auf TT.com

Weniger friedvoll ist die Situation gerade in den heimischen Spitälern. Die Grippewelle, gepaart mit den RS-Viren und Corona führen zu vielen Erkrankungen. Halb Tirol liegt gefühlt flach. Das führt zu vollen Betten und bringt einmal mehr das Personal an die Belastungengrenzen. Rosa Bellmann-Weiler, stellvertretende Direktorin der Inneren Medizin an der Innsbrucker Klinik weiß davon zu berichten. Sie wird auch Tipps dazu geben, wie man die Viren zu Weihnachten in Zaum halten kann