Milliardenhilfen wegen Energiekosten: So sollen die Betriebe 2023 entlastet werden

Wien – Der deutsche "Doppel-Wumms" beim staatlichen Ausgleich der hohen Energiepreise beschert nun auch Österreichs Wirtschaft ein weiteres milliardenschweres Hilfspaket, das sich am Nachbarland orientiert. Den Staatshaushalt wird dies mit einem mittleren bis hohen einstelligen Milliardenbetrag belasten, genaue Kosten lassen sich noch nicht beziffern, so Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP), der diesbezüglich auch einen Nachtragshaushalt nicht ausschließt.

Wie viel die Förderungen kosten werden, hänge von den Energiepreisen und der Höhe der Förderansuchen ab. Die Firmen sollen jedenfalls einen Teil der Hilfen noch im Jahr 2023 erhalten, erklärte Kocher heute vor Journalisten. Die Entlastung der Unternehmen sei nötig, damit ihnen kein Nachteil im internationalen Wettbewerb entsteht, betonte der Minister. Im Gegensatz zu Deutschland wird es in Österreich ein Antragsystem geben, die Regierung erhofft sich dadurch mehr Treffsicherheit.

Analog zum deutschen Modell ist für die Förderung eine Beschäftigungsgarantie bis 2024 vorgesehen, und auch bei den Boni und Dividenden habe man sich am nördlichen Nachbarn orientiert. Die Regierung werde "ein sehr genaues Auge" darauf werfen, dass die Unterstützungen nicht genutzt werden, um die Preise nach oben zu treiben, versicherte Kocher.

Konkret sieht das heute präsentierte Modell so aus: Der Energiekostenzuschuss 1 wird mit einer eigenen Antragsphase bis Ende des Jahres verlängert. Der Energiekostenzuschuss 2 gilt für das gesamte Jahr 2023. Pro Unternehmen können zwischen 3.000 und 150 Mio. Euro ausbezahlt werden - wobei die Höchststufe nur einem sehr kleinen Prozentsatz betreffen werde, schätzt die Regierung.

Insgesamt gibt es 5 Förderstufen. In den ersten zwei Stufen bis zu einer Fördersumme von 4 Mio. Euro ist kein Nachweis einer Mindest-Energieintensität notwendig. Die Förderintensität wird in der Stufe 1 von 30 auf 60 Prozent verdoppelt und in der Stufe 2 von 30 auf 50 Prozent erhöht.