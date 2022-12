Zwei Radfahrer stießen in Innsbruck zusammen: 46-Jähriger verletzt

Innsbruck – Ein 46-jähriger Radfahrer wurde am Mittwoch bei einem Unfall in Innsbruck verletzt. Der Tiroler fuhr gegen 12.30 Uhr auf dem Radweg in der Museumstraße stadtauswärts. Unmittelbar nach der Unterführung (Bahnviadukt) kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Radfahrer. Der 46-Jährige kam zu Sturz und verletzte sich.