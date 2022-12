Ischgl feiert Ausklang der Wintersaison im April mit Ramazzotti

Ischgl – Knapp einen Monat ist es her, dass in Ischgl die Skisaison gestartet hat – und da denkt man in der Tourismushochburg schon ans Ende. Im musikalischen Sinn. Seit gestern ist offiziell, dass der Winter im Paznaun nämlich mit Eros Ramazzotti ausklingen wird.

Der italienische Popsänger sollte bereits beim legendären „Top of the Mountain Closing Concert“ 2019 auftreten. Dann aber kam Corona und das ganze Tal wurde abgeriegelt. Nun holt Ramazzotti diesen Auftritt am 30. April 2023 nach. Um 13 Uhr wird er auf der legendären „Ischgl Stage“ stehen – im Gepäck Hits wie „Se Bastasse una Canzone“, „Cose della Vita“ und „Adesso Tu“, aber auch Titel seines neuen Albums „Battito Infinito“, wie die Ischgler gestern bekannt gaben.