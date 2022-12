Meisterkonzert in Innsbruck: Bach die Perücke abgenommen

Wenn sich Sir András (ja wirklich, er wurde von Queen Elizabeth in den Adelsstand erhoben) Johann Sebastian Bach spielt, dann gibt es nichts zu meckern, dann ist zuhören und lernen angesagt. Und genießen – wie es sich von selbst versteht. Er und sein von ihm Ende des Jahrtausends zusammengestelltes Kammerorchester Capella Andrea Barca nahmen das Innsbrucker Publikum dabei mit auf eine Zeitreise. Eine verkehrte: Er holte die bis zu 300 Jahre alten Klavierkonzerte von J. S. Bach in die Gegenwart. Da mag man über Interpretationsvorgaben diskutieren – immerhin hatte Bach Mitte des 18. Jahrhunderts kein modernes Klavier zur Verfügung, damit war ihm eine derartig differenzierte Anschlagtechnik wie heute nicht möglich –, Schiff jedoch macht solche Dispute obsolet und Barockpuritaner (hoffentlich) schweigen. Er trifft die Seele der Musik, holt aus x-fach auf Tonträgern eingespielten und auf den Bühnen dieser Welt aufgeführten Werken wie dem so visionären Konzert in d-Moll (BWV 1052) Nuancen heraus, die man bislang nicht zu hören bekam. Läufe werden da zu feinen Perlenketten, einzelne Töne akzentuiert und damit eine Linie herausgearbeitet. Klaviertechnik vom Feinsten, die man präsentiert bekam. Die Barockperücke blieb da im Schrank, die Puderquaste so oder so. Ein „moderner“ Bach, aber ohne Gewalt in die Gegenwart gebracht, sondern aus dem Werk heraus entwickelt. Mit einer selten gehörten Leichtigkeit und Innigkeit dem Steinway entlockt .