Feiertage bringen Staus und lange Wartezeiten auf Tirols Straßen

Familienbesuche, Skiurlaub und Sportveranstaltungen: Auch heuer sorgen die Weihnachtsfeiertage wieder für ordentlich Verkehr. Die Stau-Hotspots in Tirol sind die Fernpassstrecke (B179), die Inntalautobahn (A12), die Eiberg Straße (B173) und die Zillertalstraße (B169).

Innsbruck – Rund um Weihnachten droht auf vielen Straßen im Land ein Verkehrschaos. Die Schwerpunkte im Reise- und Ausflugsverkehr werden laut ÖAMTC wieder der Transitverkehr von Deutschland Richtung Ungarn und weiter Richtung Osten sowie der Zustrom zu den Skigebieten sein.

Der Ski-Weltcup der Damen zwischen 27. und 29. Dezember am Semmering sowie die Austragungsorte der Vierschanzentournee (Bewerbe: Oberstdorf 29. Dezember, Garmisch 1. Jänner, Innsbruck 4. Jänner, Bischofshofen 6. Jänner) dürften ebenfalls viele Besucher anziehen. Und an den Grenzen werden Wartezeiten wegen der Kontrollen wohl nicht ausbleiben.

Die Stau-Hotspots in Tirol

Die Stau-Hotspots in Tirol sind die Fernpassstrecke (B179), die Inntalautobahn (A12), die Eiberg Straße (B173) und die Zillertalstraße (B169). Auch vor den Tunnelbereichen auf der Arlberg Schnellstraße (S16) in Tirol und Vorarlberg ist mit lebhaftem Verkehr zu rechnen.

📽️ Video | Verkehrsprognose bis 1. Jänner

In den Städten und bei den großen Einkaufszentren wird der Verkehr noch einmal sehr stark sein. Zeitweise sehr lebhaftes Aufkommen wird von Deutschland Richtung Ungarn erwartet, viele werden in ihre Heimatländer im Osten und Südosten aufbrechen. Kolonnenverkehr wird es zeitweise von Suben über Innkreis-, West-, Außenring-, und Ost-Autobahn Richtung Nickelsdorf geben. Ein Unfall oder ein defektes Fahrzeug können auf dieser Strecke aufgrund der Verkehrsdichte schnell zu Staus führen, so der ÖAMTC.

Urlauberschichtwechsel am Silvester-Wochenende

Viele verbringen den Heiligen Abend noch daheim und reisen erst danach in den Winterurlaub. Am Silvester-Wochenende wird es dann einen Urlauberschichtwechsel in den Skigebieten geben. Verzögerungen sind hier besonders in Tirol auf der Fernpassstrecke (B179) und in Salzburg auf der Tauernautobahn (A10) einzuplanen.

Fahrverbote auf Landesstraßen in Tirol

Mit 24. Dezember treten in Tirol wieder Fahrverbote für den Ausweichverkehr im niederrangigen Straßennetz in den Bezirken Schwaz, Kufstein und Reutte in Kraft. Diese gelten jeweils am Samstag von 7 bis 19 Uhr, außerdem am 30. Dezember und für die Bezirke Reutte und Kufstein auch an Sonntagen. Mit dieser Maßnahme sollen lange Staus in den Ortsdurchfahrten verhindert werden. (sami)