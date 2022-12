Frauennotruf auch an den Feiertagen rund um die Uhr erreichbar

Weil auch in der nächsten Zeit viele Feiern anstehen, wurde am Freitag vonseiten der Stadt Wien auf die Gefahr von K.O.-Tropfen aufmerksam gemacht. Unter dem Motto "Nichts ist O.K. bei K.O.-Tropfen!" läuft die groß angelegte Bewusstseinskampagne und ruft zu Aufmerksamkeit und Zivilcourage auf. Die Aktion des 24-Stunden Frauennotrufs Wien (MA 57) klärt darüber auf, was K.O.-Mittel sind, wie man sich davor schützen kannt und was man tun kannt, wenn man vermutet, Opfer geworden zu sein.