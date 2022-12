Staufreie Samstage auf Nebenstraßen im Zillertal

Am 1. und 2. Weihnachtstag (Sonntag, Montag) sei kein Kontroll-Personal auf den Nebenstraßen im Einsatz. In der Privatzimmervermietung, die im Zillertal sehr ausgeprägt sei, erfolge die An- und Abreise hauptsächlich samstags, argumentiert der Behördenvertreter. Falls bei Schönwetter der Tagestourismus in die Skigebiete an Samstagen für zusätzliches Verkehrsaufkommen sorgt, könne man durch die Exekutive reagieren – etwa am Achensee, bei Wiesing und am Kasbach. Die größten Staus erwartet Löderle am Faschingssamstag und am Samstag vor Ostern. Silvester werde hingegen nicht mit mehr Reiseverkehr als an den anderen Samstagen im Winter gerechnet.