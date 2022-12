Heftige Kritik an Beamten-Privilegien von Ex-Landesrat Tratter

Innsbruck – Heftige Kritik an den „Beamten-Privilegien“ für den ehemaligen ÖVP-Landesrat und nunmehrigen Abgeordneten Hannes Tratter hagelt es von der Opposition. Tratter trat mit seiner Angelobung zum Abgeordneten wieder in den Landesdienst ein, aber dort sofort seinen Erholungsurlaub an. „Diese Privilegien sind gegenüber Politikern, die aus der Privatwirtschaft kommen, nicht mehr zu rechtfertigen“, kritisiert FPÖ-Chef Markus Abwerzger. Dass sich Tratter als Geschäftsführer für die gemeinnützige Baugesellschaft „Neue Heimat“ bewerbe, sei legitim und er qualifiziert dafür. „Aber ich erwarte mir ein transparentes und faires Auswahlverfahren.“