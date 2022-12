Audi Q8 e-tron: Vorsprung durch optimierte Technik

Lanzarote – Bei seiner Präsentation 2018 war das Audi e-tron SUV noch allein auf weiter Flur – im VW-Konzern sogar als einziger ausschließlich vollelektrisch angebotener Pkw. Inzwischen ist einiges passiert, unter anderem gibt es zwei weitere Ingolstädter E-Modelle, die ebenfalls e-tron heißen, sich dank Namenszusatz GT und Q4 aber leicht einordnen lassen. Mit der Code-Ergänzung Q8 setzt sich der bisherige Nur-e-tron somit an die Spitze der SUV-Hierarchie bei Audi. Ähnlichkeiten mit dem benzingetriebenen Namensvetter sind zufällig, es handelt sich unverändert um zwei völlig verschiedene Fahrzeuge.

Der Stromer ist wie bisher in zwei Varianten, nämlich als SUV und coupéartiger Sportback, erhältlich. Den schärferen Look hat die erneuerte Baureihe vor allem dem bisher den S-Versionen vorbehaltenen und nun überarbeiteten Schürzen-Layout mit den wuchtigen Seitenpartien und dem dadurch stärker angewinkelten Kühlergrill zu verdanken. Drinnen ist bis auf Detail-Änderungen und Nachbesserung bei digitalen Funktionen und Assistenzsystemen alles wie bisher geblieben. Optional nach wie vor im Angebot ist das Kamera-System mit Bildschirm-Anzeigen in den Türen statt Außenspiegeln.