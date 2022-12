Hyundai Kona wird größer und moderner

Wien – Hyundai reicht bereits erste Bilder von der neuen Kona-Generation herum: Gegenüber dem Vorgänger legt der Nachfolger um 15 Zentimeter zu und kommt auf eine Gesamtlänge von 4,36 Metern. Damit erreicht das Fahrzeug bereits das Segment kompakter Sport Utility Vehicles. Weitere Zuwächse erfahren die Breite und der Radstand, im ersten Fall gibt es ein Plus von 25 Millimetern, im zweiten Fall ein Plus von 60 Millimetern.

Nicht nur bei den Dimensionen gibt es markante Änderungen, sondern auch bei der Formensprache. Der neue Kona orientiert sich dabei an den Elektrofahrzeugen der Ioniq-Reihe und auch am subkompakten Sport Utility Vehicle Bayon. Was die Antriebstechnik anbelangt, so verspricht der Hersteller ein umfangreiches Programm. Die Rede ist von vollelektrischen Varianten, von Hybridversionen und von Ausführungen mit Verbrennungsmotoren. Außerdem befinden sich sportlich anmutende N-Line-Derivate in der Pipeline, die „für alle Antriebe verfügbar“ sein dürften.