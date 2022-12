Vom Elsass nach Tirol: Wie der Christbaum nach Innsbruck kam

Weihnachten ohne einen geschmückten Baum – das kann sich hierzulande niemand vorstellen. Aber wie wurde aus der Tanne eigentlich ein Christbaum? Und woher kommt der Brauch? Eine kurze Geschichte des Christbaums:

Innsbruck – Das sanfte Licht der Kerzen spiegelt sich in glänzenden Kugeln. Der Schatten der Strohsterne malt mystische Muster an die Wände. Im balsamischen Halbdunkel schwebt der erdige Duft des Christbaums. Während leise Weihnachtslieder erklingen – oder mit voller Stimme selber gesungen wird –, wird die Welt draußen scheinbar ganz still. Es ist Weihnachten. Und so wie „Stille Nacht“ und die Krippe gehört der Christbaum für viele einfach dazu. Manche lieben ihn bunt und glitzernd, andere traditionell und schlichter. Liebevoll behängt wird er immer. Doch woher kommt eigentlich der Brauch, sich zu Weihnachten einen Nadelbaum ins Wohnzimmer zu stellen?

Dass sich die Menschen vor allem in der dunklen Jahreszeit immergrüne Pflanzen in ihre Wohnungen holten, gab es wohl schon vor Tausenden Jahren. In der Antike schmückten die Römer ihre Häuser zum Jahreswechsel mit Lorbeer, Misteln und Efeu. Grüne Zweige sollen zur Wintersonnwende aufgehängt worden sein, als Zeichen der Hoffnung auf den Sieg der Sonne über die Dunkelheit und den Winter. Das Immergrün ist da ein passendes Symbol. „Wann es den ersten Weihnachts- bzw. Christbaum gegeben hat, lässt sich nicht wirklich sagen. Da fehlt es an eindeutigen Quellen“, sagt Michael Span, Leiter des Tiroler Volkskunstmuseums.

Vom Elsass in die Adelshäuser

Bunte Ornamente und Kugeln schmücken heutzutage den Christbaum. © Thomas Böhm

„Ein Christbaum im heute bekannten und allseits verbreiteten Sinne ist aber wohl eine Erfindung der frühen Neuzeit. Quellen aus dem Elsass aus dem 16. Jahrhundert zeigen klar, dass ein solcher Brauch dort damals bereits verbreitet war“, erklärt er. Begonnen haben dürfte der Brauch aber schon im Jahrhundert davor. „Auch im Baltikum gibt es bereits sehr früh entsprechende Hinweise.“ So feierte Riga, die Hauptstadt Lettlands, 2010 das 500. Jubiläum des geschmückten Christbaums.

Die ersten Christbäume standen jedoch nicht immer in Wohnungen, sie wurden oft an öffentlichen Plätzen aufgestellt. Geschmückt waren sie schon damals. In einer Reisebeschreibung über Straßburg von 1604 heißt es, dass dort Weihnachtsbäume aufgestellt wurden, die mit „Rosen aus vielfarbigem Papier […], Äpfeln, Oblaten, Zischgold (eine Vorform von Lametta, Anm.), Zucker“ behängt waren, so Michael Span. „Eine Quelle aus Berlin im 17. Jahrhundert spricht von „Kränzen“, die auf den Baum gehängt wurden.“

Zunächst verbreitete sich der Christbaum vor allem in der Oberschicht, erst in der protestantischen, dann auch in der katholischen. Michael Span, Leiter des Tiroler Volkskunstmuseums

Die „neue Mode“ gefiel aber nicht allen. So beschwerte sich der lutherische Theologe und Schriftsteller Johann Conrad Dannhauer, dass der wahre Sinn des Weihnachtsfestes unter anderem auch durch den mit Süßigkeiten und Puppen behängten Weihnachts- oder Tannenbaum, der dann von den Kindern geschüttelt und abgeräumt wird, in den Hintergrund gedrängt werde. „Spannend auch der Nachsatz Dannhauers: 'Wo die Gewohnheit herkommen weiß ich nicht – ist ein Kinderspiel' (sic!)“ , sagt der Leiter des Volkskunstmuseums.

Die ersten Christbäume in Tirol

Vom Elsass – beziehungsweise dem Südwesten des heutigen Deutschlands aus – wurde der Weihnachtsbrauch weiter durch Europa getragen. „Zunächst verbreitete sich der Christbaum vor allem in der Oberschicht, erst in der protestantischen, dann auch in der katholischen“, sagt Michael Span. Und als sich im 19. Jahrhundert Weihnachten von einem öffentlichen religiösen Fest zu einem privaten bürgerlichen Fest wandelte, wurde der Christbaum auch in den ländlichen Gebieten immer häufiger.

1934 wurde zum ersten Mal der Christbaum vor dem Goldenen Dachl in Innsbruck aufgestellt. Bis heute gehört er in der Advent- und Weihnachtszeit einfach dazu. © Thomas Böhm

Zu der Zeit erreichte er dann auch Österreich. So finden sich Hinweise auf einen ersten Christbaum in Graz im Jahr 1813. Henriette von Nassau-Weilburg, die Ehefrau von Erzherzog Karl, war es dann wahrscheinlich, die ihn etwa um die gleiche Zeit – um 1816 – am Wiener Hof etablierte. Etwas länger brauchte es offenbar, bis der Christbaum in Tirol ankam. „Landeshauptmann Clemens Graf Brandis war demnach 1841 wohl der erste, der in Tirol einen Christbaum aufstellte – in der Hofburg in Innsbruck“, sagt der Museumsleiter.

In den nächsten Jahren taten es ihm Adelige und auch Bürger gleich. „Der erste öffentliche Christbaum in Innsbruck war wohl der des caritativen Elisabeth-Vereins 1852. Auf ihm wurden die Gewinne einer Wohltätigkeitstombola aufgehängt.“ In Innsbruck soll um 1860 der Zuckerbäcker Johann Nepomuk Munding der erste gewesen sein, der den Baum mit Süßigkeiten schmückte und in seinem Schaufenster präsentierte. So heißt es jedenfalls aus dem Innsbrucker Stadtarchiv.

Für die Verbreitung in breiteren Bevölkerungsschichten spielten auch die Kriege ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bzw. zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine wichtige Rolle. Michael Span, Leiter des Tiroler Volkskunstmuseums

Wie immergrüne Pflanzen spielte auch das Licht bei Bräuchen in der dunklen Winterzeit seit Jahrhunderten eine große Rolle. Da passen die Kerzen auf dem Christbaum recht gut dazu. Erstaunlicherweise kamen sie aber erst recht spät hinzu – nämlich ebenfalls im 19. Jahrhundert. Was vermutlich auch damit zusammenhängt, dass die Kerzen mit Erfindung des Stearins günstiger wurden.

Aber auch das stieß nicht überall auf Begeisterung. So konnte der festliche Christbaum das Herz von Erzherzog Johann nicht recht erwärmen. In einer Tagebuchaufzeichnung aus dem Jahr 1816 kritisiert er, dass der Baum seiner Schwägerin unangenehm hell beleuchtet war und die Kerzen eine unangenehme Wärme ausstrahlten. Außerdem vermisse er sein „Kripperl“ und die Geschenke für die Kinder seien zu teuer gewesen seien.

Wie bereits erwähnt, breitete sich der Christbaum vom heutigen deutsch-französischen Grenzgebiet über ganz Europa aus. Spätestens, als die britische Queen Victoria – sie hatte eine deutsche Mutter – und ihr Mann Prinz Albert von Sachsen-Coburg 1848 ein Bild vom Christbaumschmücken mit ihren Kindern veröffentlichten, war die geschmückte Tanne bei der adeligen und wohlhabenderen Gesellschaft „en vogue“.

Im 19. Jahrhundert hielt der Christbaum in vielen Stuben Einzug. Die Bäume hingen damals oft von der Decke und wurden nicht wie heute aufgestellt. © iStock

Soldaten brachten Brauch in ihre Heimat

„Für die Verbreitung in breiteren Bevölkerungsschichten spielten auch die Kriege ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bzw. zu Beginn des 20. Jahrhunderts – zum Beispiel der deutsch-französische Krieg 1870/71 oder auch der Erste Weltkrieg – eine wichtige Rolle“, sagt Michael Span. „Soldaten lernten den Brauch kennen, weil in Lazaretten, Mannschaftsunterkünften etc. Christbäume aufgestellt wurden, so heißt es in der Literatur. Dieser Brauch wurde dann auch nach Hause mitgenommen.“

Für die weltweite Verbreitung sorgten dann AuswandererInnen und auch christliche MissionarInnen. Und so stand 1891 erstmals ein „Christmas Tree“ vor dem Weißen Haus in Washington. Heutzutage ist der Weihnachtsbaum nicht mehr wegzudenken. Die ersten tauchen mittlerweile schon ein paar Wochen vor dem ersten Advent – nicht nur – in den Schaufenstern der Geschäfte auf. Trotzdem: Wenn am Heiligen Abend die Kerzen am Christbaum leuchten, sich ihr Licht in den Kugeln spiegelt und der Tannenduft sich ausbreitet, erst dann ist wirklich Weihnachten.