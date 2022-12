Klimaaktivisten wollten TV-Gottesdienst in Stuttgart stören – und kamen zu spät

Stuttgart – Pläne von Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation, einen live im deutschen Fernsehen (ARD) übertragenen Weihnachtsgottesdienst zu stören, sind nach Angaben der Polizei durchkreuzt worden. Da es Hinweise auf die geplante Aktion am Heiligen Abend in der Auferstehungskirche in Stuttgart-Möhringen gab, wurde der Gottesdienst bereits am Vortag aufgezeichnet, wie die Polizei am Samstag mitteilte.