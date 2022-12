Bewohner schlug Alarm: Einbrecher in Telfs auf frischer Tat ertappt

Telfs – Am Sonntag kurz nach Mitternacht meldete ein Mann in Telfs einen Einbruch in sein Wohnhaus. Die Tür stand offen und der Einbrecher konnte sich noch dort befinden. Zwei Polizeistreifen fuhren zum Wohnhaus. Die Beamten durchsuchten das Wohnhaus und trafen im Keller auf einen 20-jährigen Österreicher. Bei ihm konnten Gegenstände aus dem Haus sichergestellt werden. Der junge Mann wurde festgenommen. Er zeigte sich laut Polizei geständig. Nach Abschluss der Erhebungen erfolgen entsprechende Anzeigen. (TT.com)