Lawinenabgang in Sölden: 40 Helfer suchen nach möglichem Verschütteten

Eine Person soll am Sonntag kurz nach Mittag im freien Skiraum unter den Schneemassen verschüttet worden sein. Noch wurde niemand gefunden, die Suche läuft noch.

Sölden – Nach einem Lawinenabgang im freien Skigebiet von Sölden ist am Sonntagnachmittag eine großangelegte Suchaktion durchgeführt worden. Angeblich soll eine Person von den Schneemassen verschüttet worden sein. Gegen 12.30 Uhr wurde die Leiststelle Tirol alarmiert und löste sofort den Großeinsatz aus.

In den Tiroler Bergen galt die Lawinengefahr für Wintersportler am Sonntag als heikel. Der Lawinenwarndienst wies bereits am Samstagabend auf eine hohe Störanfälligkeit der Schneedecke hin, die Wahrscheinlichkeit von Lawinenabgängen sei hoch.