Suche nach Lawinenabgang in Sölden abgebrochen: Keine Person gefunden

40 Einsatzkräfte suchten nach einem Notruf am Christtag drei Stunden einen Lawinenkegel am Tiefenbachferner ab. Es bestand die Möglichkeit, dass eine Person unter den Schneemassen verschüttet worden war.

Sölden – Gegen 12.30 Uhr ging am Christtag bei der Leitstelle Tirol ein Notruf ein. Ein Pistenretter meldete einen Lawinenabgang am Tiefenbachferner in Sölden. Unter den Schneemassen, die im freien Skiraum abgegangen waren, sollte eine Person verschüttet worden sein.