Aufatmen nach Lawine in Lech: Vier Verletzte, keine Vermissten mehr

Am Sonntagnachmittag ging im Skigebiet Lech/Zürs eine Lawine ab. Bis zu zehn Menschen waren zunächst unter den Schneemassen vermutet worden. In der Nacht auf Montag konnte schließlich nach stundenlanger Suche Entwarnung gegeben werden. Das Video eines Zeugen zeigt den Lawinenabgang.

Lech – Ein Lawinenabgang am Sonntag in Lech/Zürs ist glimpflicher ausgegangen als zunächst befürchtet. Anfangs war nach zehn Personen gesucht worden. Kurz vor 1 Uhr früh am Montag teilte die Polizei mit, dass es zwar vier Verletzte Personen gegeben hat, eine davon schwer, dass aber die übrigen sechs Personen nicht von der Lawine erfasst wurden. "Nach derzeitiger Erkenntnislage kann davon ausgegangen werden, dass keine Personen mehr vermisst werden", heißt es in der Mitteilung.

Entgeltliche Einschaltung

Entgeltliche Einschaltung

Hubschrauber standen am Abend in Bereitschaft, um etwaige Geborgene ins Tal zu fliegen. © EXPA/PETER RINDERER

Dennoch werde am Montag "zur endgültigen Abklärung, eine Sicherheitssuche durchgeführt". Am Sonntag war kurz vor 15 Uhr eine Meldung über einen Lawinenabgang in Zürs, im Bereich des Trittkopfes, eingegangen. Auch die darunterliegende Piste wurde auf einer Länge von 500 bis 600 Metern verlegt.

Ein teilverschütteter Mann schwer verletzt

Auf dem Mobiltelefon-Video eines in der Ferne stehenden Zeugen waren zehn Wintersportler im Bereich der Lawinenbahn zu sehen. Das Video macht nun auch in den sozialen Medien die Runde. Das hatte die Sorge über zehn Verschüttete geweckt und einen Großeinsatz mit zeitweise bis zu 200 Rettern ausgelöst. Im Zuge des groß angelegten Rettungseinsatzes konnte ein teilverschütteter Mann aus der Lawine gerettet werden. Er wurde mit schweren Verletzungen ins LKH Innsbruck geflogen.

Da zu diesem Zeitpunkt nicht klar war, wie viele Wintersportler sich noch in der Lawine befinden, wurde die Suche mit sieben Hubschraubern weitergeführt. Im Verlauf des Abends meldeten sich die Personen, die auf dem Video zu sehen sind. Sie fuhren teils selbstständig ins Tal ab und meldeten ihre Beteiligung am Lawinenunfall zunächst nicht. Letztlich wurden vier der zehn Personen verletzt – eine davon schwer.

Entgeltliche Einschaltung

Mehr als 200 Helfer im Einsatz

Nach dem Lawinenabgang war Großalarm gegeben worden. Die Lawine löste sich unterhalb des Trittkopfs (2720 Meter) bei der Trittkopfbergstation. Sie nahm ihren Anfang im freien Gelände, die Schneemassen erfassten aber auch die Skipiste Nr. 134 (Balmen). Der Lawinenkegel ist bis zu zehn Meter hoch.

Weil die Verantwortlichen von bis zu zehn Verschütteten ausgingen, wurden alle Hebel in Bewegung gesetzt, um mögliche Lawinenopfer zu finden. Dazu standen über 200 Personen, mehrere Lawinenhunde und acht Helikopter – drei davon aus Tirol – im Einsatz.

Mehr als 200 Menschen waren am Sucheinsatz beteiligt. Ein Rettungszelt wurde aufgebaut. © EXPA/PETER RINDERER

Nach Einbruch der Dunkelheit wurde der Lawinenkegel ausgeleuchtet, die Suche wurde terrestrisch fortgesetzt. Die Helikopter blieben in Bereitschaft, um Personen nach ihrer Bergung ins Krankenhaus fliegen zu können. Es sollte weitergesucht werden, bis Gewissheit besteht. „Wir können die ganze Nacht weitermachen“, betonte Fercher am Sonntagabend. Dieser Grundsatz galt, solange das Schicksal der beiden noch vermissten Personen nicht geklärt war.

5 x 1 Cookit Küchenmaschine von Bosch zu gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Sucheinsatz nach Lawinenabgang in Sölden

Auch in Tirol kam es am Sonntag zu einem Großeinsatz: 40 Rettungskräfte suchten nach einem Notruf drei Stunden einen Lawinenkegel am Tiefenbachferner in Sölden ab. Es bestand die Möglichkeit, dass eine Person unter den Schneemassen verschüttet worden war. Nach drei Stunden wurde die Suche ergebnislos abgebrochen.

🔗 Mehr zum Thema:

Lawinensituation in Tirol weiter heikel

Die Lawinensituation bleibt auch am Stefanitag teils heikel, vor allem im Westen Tirols und darüber hinaus. „Schon einzelne Wintersportler können leicht Lawinen auslösen, vor allem an sehr steilen West-, Nord- und Osthängen oberhalb von rund 2400 Metern und an sehr steilen Südhängen im Hochgebirge“, hieß es am Sonntag im Lawinenreport des Landes . Lawinen könnten demnach besonders in den schneereichen Gebieten gefährlich groß werden. „Vorsicht vor allem in Kammlagen sowie in Rinnen, Mulden und hinter Geländekanten. Die Gefahrenstellen sind schwer zu erkennen“, hieß es weiter. Fernauslösungen seien möglich. Zudem bestehe eine gewisse Gefahr von Gleitschneelawinen und Rutschen an steilen Grashängen unterhalb von rund 2400 Metern. (TT.com, APA)