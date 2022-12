„Das Traumschiff“ und Florian Silbereisen nehmen Kurs auf Coco Island

Weihnachten auf See und den Malediven: Das neueste Abenteuer rund um Kapitän Parger führt diesmal nach Coco Island. Dort werden die Gäste und die Crew des „Traumschiffs“ die Festtage verbringen.

Innsbruck – Am zweiten Weihnachtstag flimmert traditionell „Das Traumschiff“ über die Bildschirme. Für Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen), die Crew und Passagiere stehen dann wieder Herzschmerz und Abenteuer auf dem Programm.

Seit 1981 kreuzt „Das Traumschiff“ durch die Weltmeere und steuert seitdem weltweit viele Traumziele und Sehnsuchtsorte an. Am 26. Dezember (20.15 Uhr in ORF 2) nimmt der Dampfer Kurs auf Coco Island.