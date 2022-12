63-Jähriger bei Frontalkollision in Vorarlberg tödlich verletzt

Bludenz – Bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Bludenz in Vorarlberg ist am Christtag ein 63-Jähriger tödlich verletzt worden. Ein 39-jähriger Pkw-Lenker verlor am Nachmittag auf der L50 in Bludesch-Gais aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er überfuhr eine Verkehrsinsel und prallte frontal gegen die Fahrerseite eines anderen Pkw. Der darin sitzende 63-jährige Lenker erlitt durch den Anprall so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.