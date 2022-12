Diebinnen klauten in St. Johann Winterbekleidung: Tausende Euro Schaden

St. Johann in Tirol – Zwei Gruppen von Diebinnen haben am Sonntag bei einem Sportgeschäft in St. Johann zugeschlagen. Zwischen 17 Uhr und 17.50 Uhr klauten die insgesamt fünf Täterinnen neun Winterjacken und eine Skihose von einem im Freien aufgestellten Kleiderständer.