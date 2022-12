Wintersportler bei Unfällen in Steinach und Bichlbach verletzt

Bichlbach/Steinach am Brenner – Nach einem Skiunfall bei der Nösslachhütte in Steinach am Brenner sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 10.20 Uhr prallten am Montag eine 42-jährige Skifahrerin und ein etwa zehn Jahre alter Bub aufeinander. Die Frau erlitt schwere Verletzungen an Bein und Fuß, sie wurde ins Krankenhaus Hall geflogen.