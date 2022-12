Bruck am Ziller – Ein Erdrutsch ging am Montag gegen 16.35 Uhr auf eine Forststraße in Richtung Spitzerköpfl in Bruck am Ziller nieder. Am Dienstag wird ein Landesgeologe die Straße besichtigen, inzwischen wurde sie durch technische Sperren abgesichert. (TT.com)