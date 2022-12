Kroatien führt am 1. Jänner den Euro ein

Zagreb – Das jüngste EU-Mitglied Kroatien führt am 1. Jänner 2023 den Euro ein. Die bisherige Landeswährung Kuna wird von der europäischen Gemeinschaftswährung ersetzt. Das sorgt bei den kroatischen Bürgern für gemischte Gefühle, die größten Sorgen bereitet ihnen eine zusätzliche Teuerung, die infolge der Euro-Einführung erwartet wird. Die Inflation erreicht in Kroatien nämlich schon jetzt Rekordwerte, im November betrug sie 13,5 Prozent.

Um den Bürgern den Übergang auf den Euro zu erleichtern, wird die bisherige Landeswährung noch 14 Tage nach der Euro-Einführung neben dem Euro gültig sein. In dieser Zeit wird man weiterhin mit Kuna bezahlen können, das Wechselgeld wird aber in Euro ausbezahlt. Mit 15. Jänner ist dann der Euro das einzige offizielle Zahlungsmittel.

Die Bürger können sich seit Anfang Dezember mit den Euro-Startpaketen versorgen. Nach den Paketen mit Münzen im Wert von 13,28 Euro (100 Kuna) herrscht laut Medienberichten eine große Nachfrage: Schon in den ersten zwei Wochen wurde fast die Hälfte der insgesamt rund eine Million Startpakete verkauft. Die Euro-Münzen mit kroatischen Motiven werden in der staatlichen kroatischen Münzstätte geprägt.

Um mehr als 4.000 Bankomaten im ganzen Land auf die Herausgabe von Euro-Banknoten vorzubereiten, werden rund 70 Prozent davon allmählich aus dem Betrieb genommen. Bis Ende Dezember werden 2.700 Bankomaten vorläufig nicht funktionieren, damit man dort am 1. Jänner Euro-Scheine abheben kann. Der Rest, der bis Jahresende noch Kuna ausgeben wird, wird bis 15. Jänner auf Euro umgestellt.

Die BürgerInnen werden das gesamte nächste Jahr in Banken, Postfilialen und Filialen der Finanzagentur (FINA) ihre Kuna-Banknoten und Münzen gebührenfrei in Euro umtauschen können. Danach wird das bei der kroatischen Notenbank (HNB) möglich sein. Der Umtausch von Kuna-Banknoten ist zeitlich unbegrenzt, die Münzen wird man noch drei Jahre nach der Euro-Einführung umtauschen können. Nach Einschätzung der HNB halten die Kroaten zu Hause Ersparnisse im Wert vom 35 Mrd. Kuna (mehr als 4,6 Mrd. Euro).

Seit September müssen die Preise in Kroatien in beiden Währungen angegeben sein, die doppelte Preisauszeichnung wird im gesamten nächsten Jahr beibehalten. Diese Maßnahme, die als ein wichtiges Instrument zum Schutz der VerbraucherInnen gilt, konnte Verteuerungen wegen Preisaufrundungen aber nicht verhindern. Mancherorts wurden die Preise bereits in den vergangenen Monaten aufgerundet, die Verbraucherschützer heben als Beispiele Cafés, Restaurants und Friseursalons hervor.