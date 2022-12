Erster Titel ging an den FC Wacker

Am Montag fiel der Startschuss des 37. Generali Fußball-Nachwuchscups. Bis Freitag jagen in der Sporthalle Hötting West über 100 Mannschaften dem runden Leder hinterher. Zum Auftakt gewann der FC Wacker durch einen 3:0-Sieg über den ASV Freienfeld (Südtirol) den U13-Bewerb. Wacker-Kicker Lennard Kavakebi jubelte doppelt – der Mann mit der Rückennummer acht wurde zum besten Spieler des Turniers gewählt. Heute ist die U12 am Werk. (TT)