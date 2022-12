Lawinendrama in Lech: Handyvideo half Einsatzkräften, Tiroler beteiligt

Das Lawinenunglück in Lech am Sonntag ist sehr glimpflich ausgegangen. Anfangs war von zehn Verschütteten die Rede, dann war klar, dass vier Menschen unter die Lawine gekommen sind. Sie alle konnten lebend befreit werden, wenn auch verletzt. Ein Handyvideo hat den Einsatzkräften dabei sehr geholfen.

Lech – Der Großeinsatz in Lech am Sonntag, an dem auch Tiroler Berg- und Flugretter beteiligt waren, endete mit einem Weihnachtswunder. Von den ursprünglich befürchteten zehn Verschütteten sind fast alle wohlauf, nur ein Deutscher befindet sich noch in der Innsbrucker Klinik. Der habe zwar schwere Verletzungen erlitten, sein Zustand sei aber stabil, so die Klinik

📽 Video zeigt Lawinenabgang

Auf dem auch in sozialen Netzwerken verbreiteten Video eines Skigasts war zu sehen, dass sich beim Abgang des Schneebretts zehn Wintersportler im Bereich der Lawinenbahn aufgehalten hatten – weshalb sogleich die Rettungskette in Gang gesetzt wurde. Ein Großeinsatz mit insgesamt 200 Rettungskräften, darunter auch Bergretter aus St. Anton, war die Folge.

"Oh, mein Gott, oh, mein Gott", rufen die schockierten Augenzeugen auf Englisch. Auf ihrem Video ist zu sehen, wie Skifahrer auf der Piste von der Lawine erfasst werden. Die Behörden gingen vom Schlimmsten aus und starten eine der größten Rettungsaktionen der vergangenen Jahre in dem Gebiet.

Großeinsatz mit 200 Rettungskräften

Es war am Sonntag gegen 15 Uhr, als die Lawine im Arlberg-Skigebiet bei der Trittkopf-Bergstation in Lech abgegangen ist. Dabei verlegten die Schneemassen auf einer Länge von etwa 500 Metern die Piste 134.

Auch sieben Hubschrauber aus Tirol und Vorarlberg wurden ins Lawinengebiet gerufen. Schon bald bargen die Einsatzkräfte den schwer verletzten Deutschen, der zum Teil verschüttet war. Die übrigen Personen auf dem Video blieben weiter verschollen.

Im Lauf des Abends erwiesen sich die Sorgen als unbegründet – die vermissten Skifahrer meldeten sich nach und nach bei der Polizei. Gegen 23 Uhr gaben die letzten beiden Abgängigen Entwarnung. Wie sich herausstellte, sind die Wintersportler selbstständig ins Tal gefahren, vier wurden beim Lawinenabgang leicht verletzt.

Dennoch setzten die Einsatzkräfte die Suche am Montagvormittag fort. Zumal nicht ausgeschlossen war, dass sich noch weitere nicht am Video sichtbare Personen unter den Schneemassen befanden. Die Suche wurde gegen Mittag ergebnislos abgebrochen, vermisst wird niemand. Jetzt soll geklärt werden, wie es passieren konnte, dass die Lawine die Skipiste erfasst hat.

"Da war sehr viel Glück dabei", sagte ein Polizeisprecher am Montag zu den dramatischen Ereignissen.

📽 Video | Bürgermeister von Lech zum Lawinenabgang

Vom Weihnachtswunder von Lech sprach der Bürgermeister des wegen seiner vielen Pisten und seiner Schneesicherheit beliebten Orts, Gerhard Lucian.

Lechs Tourismuschef Hermann Fercher hatte bei aller Freude über den recht glimpflichen Ausgang eine dringende Bitte: "Jeder, der an einem Lawinenhergang beteiligt ist, sollte sich melden, das würde die Arbeit erleichtern", sagte er. Die von der Lawine erfassten Skifahrer waren ins Tal abgefahren und hatten sich teils erst stundenlang nach dem Vorfall bei den Behörden gemeldet.

Fakt ist, dass noch in der Früh genau an der Stelle des Lawinenabgangs gesprengt wurde. Hermann Fercher, Lech/Zürs-Tourismus

Lawinenabgänge auch in Tirol

Aber auch in Tirol gab es am Weihnachtswochenende mehrere Lawinenabgänge, die allesamt glimpflich ausgingen. Etwa im Kühtai und zweimal in Sölden. Dort wurde auch eine Suchaktion eingeleitet, die aber ergebnislos blieb. Ein Todesopfer war hingegen in Südtirol zu beklagen.

Am Sonntag kam ein Tourengeher auf der Lagaunspitze im Schnalstal bei einem Lawinenabgang ums Leben. Im Kühtai wurde gestern Nachmittag ein 56-jähriger Tourengeher beim Aufstieg im Bereich des Vorderen Grieskogel von einem mittelgroßen Schneebrett mitgerissen und teilverschüttet. Er konnte sich mithilfe eines (abfahrenden) Tourengehers unverletzt befreien.

🔗 Service >> Aktuelle Lawinenlage in Tirol und Südtirol

Patrick Nairz vom Lawinenwarndienst mahnt zur Vorsicht: „Vor allem im Westen Tirols besteht über 2200 Metern weiterhin erhebliche Lawinengefahr (Stufe 3), darunter Stufe 1.“ Entspannung sei erst im Lauf der weiteren Woche durch den Anstieg der Temperaturen zu erwarten.