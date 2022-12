Alkolenker erfasste Fußgänger am Wiener Gürtel: 47-Jähriger starb

Wien – Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich in der Nacht auf Dienstag am Lerchenfelder Gürtel in Wien ereignet. Kurz nach Mitternacht war ein 25-Jähriger mit einem Auto auf Probefahrtkennzeichen gegen die Mauer eines Hostels geprallt und hat dabei einen 47-jährigen Passanten tödlich verletzt. 18 Einsatzkräfte der Wiener Feuerwehr waren mit vier Fahrzeugen im Einsatz, wie eine Polizeiaussendung vom Dienstag berichtete. Beim Lenker wurden etwa 0,5 Promille Alkohol festgestellt.